Откажитесь от этого, если часто бегаете в туалет: пять продуктов с мочегонным эффектом

По словам уролога Марка Гадзияна, частое мочеиспускание является одной из наиболее популярных жалоб пациентов, обращающихся к нему за консультацией.

Врач рекомендует людям, у которых есть такая проблема, исключить из своего рациона следующие продукты.

Сахарозаменители

Практически все заменители сахара, в том числе и без калорий, обладают мочегонными свойствами.

Цитрусовые

Апельсин, лимон, лайм, а также другие цитрусовые раздражают мочевой пузырь. Это может провоцировать учащенное и болезненное мочеиспускание.

Алкоголь

Спиртные напитки не только имеют мочегонный эффект, но и раздражают слизистые, а также нарушают водный баланс.

Молочные продукты

Они тоже нередко обладают мочегонным эффектом. Поэтому их лучше не употреблять при «гиперактивном мочевом пузыре».

Растительные продукты

Некоторые растительные продукты раздражают слизистую, особенно если содержат кислоты: в их числе клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята и ромашка.

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