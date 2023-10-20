Отказ от алкоголя: пять изменений в организме за месяц

Употребления алкогольных напитков угнетает работу центральной нервной системы и выступает в роли депрессанта, поэтому медики особенно рекомендуют вести трезвый образ жизни в осеннее время. Отказ от спиртных напитков даже на месяц окажет благотворное влияние на весь организм и разделит жизнь на «до» и «после».

Как пишет издание FoxNews, если вести трезвый образ жизни в течение месяца, то улучшится состояние здоровья печени. Употребление спиртного в 90-100% приводит к накоплению жира в тканях органа, это и провоцирует развитие жировой болезни.

Кроме того, наладится качественный сон. Дело в том, что алкоголь позволяет быстро погрузиться в фазу медленного сна, а вот фаза быстрого сна будет нарушена. В итоге организм не отдохнет и не получит достаточного количества энергии.

Еще одним полезным последствием отказа от алкоголя станет заметное снижение веса, так как в сухом вине, в водке, в коньяке и в пиве содержится много калорий. Также спиртные напитки повышают аппетит.

Ожидаемо наладится пищеварение, так как употребление спиртного снижает выработку муцина — вещества, которое защищает слизистую желудка от раздражителей. Без него повышается риск гастрита и язвенной болезни.

Всего месяц без алкоголя может значительно улучшить работу мозга — качество памяти, скорость мышления, когнитивную гибкость. Также значительно улучшится настроение, ведь регулярное пьянство повышает уровень беспокойства.

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