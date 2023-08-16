Отеки ног летом могут указывать на неизлечимую болезнь: в зоне риска люди после 40

У большинства людей летом сильно отекают ноги, и это уже кажется вполне естественным. Однако подобный симптом не так безобиден. Как оказалось, он может указывать на весьма опасное заболевание, лечение от которого нет.

Врач-кардиолог Анна Кореневич отметила, что в целом отекание ног не несет в себе ничего страшного у здоровых людей. Это происходит из-за расширения подкожных капилляров при повышенной температуре воздуха. Артериальное давление падает, а жидкая часть крови переходит в межклеточное пространство. Однако подобное может происходить еще и из-за сердечной недостаточности. И это крайне опасно особенно для тех, кому уже больше 40 лет.

Данное заболевание не имеет полноценного лечения. Его лишь можно контролировать. Именно поэтому, если вы заметили у себя отекание ног, стоит пройти следующие обследования: ЭКГ, УЗИ сердца, сдать клинический и биохимический анализы крови. Только при хороших результатах можно не бояться того, что у вас сердечная недостаточность.

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