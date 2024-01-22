ЗДОРОВЬЕ
Опубликовано 22 января 2024, 17:00
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От каких болезней способны уберечь ежедневные объятия: ответ эндокринолога

От каких болезней способны уберечь ежедневные объятия: ответ эндокринолога

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Врач-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, от каких болезней способны уберечь ежедневные объятия. Об этом информирует портал «Абзац».

Многие психологи убеждены, что каждому человеку необходимо получать четыре объятия в день для выживания, восемь — для хорошего самочувствия, двенадцать — для личностного роста. Врач-эндокринолог не стала отрицать пользу тактильного контакта.

В первую очередь, объятия повышают уровень окситоцина и дают ощущение безопасности. При чувстве страха происходит всплеск норадреналина, то есть повышается артериальное давление. Однако объятия с близким человеком способны понизить давление.

Как выяснилось, хронический стресс нередко становится причиной аутоиммунных заболеваний и артериальной гипертензии. Тактильный контакт может стать хорошей профилактикой от данных недугов и соматических расстройств.

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(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)

Автор:Мария Белова
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