Ошибка при использовании зубной нити, которая может привести к потере зубов

Регулярное использование зубной нити является важным компонентом заботы о полости рта, необходимым для удаления частиц пищи, недоступных обычной зубной щетке. Однако, если допустить определенную ошибку, вы можете нанести вред как своим зубам, так и деснам. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Для поддержания здоровья зубов рекомендуется чистить их дважды в день - утром и вечером, уделяя этому процессу не менее двух минут.

Зубную нить рекомендуется начинать использовать с 12 лет. В этом возрасте ребенок может аккуратно прочищать зубы, не травмируя десну. Эта полезная привычка должна стать ежедневной, а не использоваться лишь несколько раз в неделю.

Важно отметить распространенную ошибку, которую часто допускают и взрослые, и дети. Многие сначала чистят зубы, а затем применяют зубную нить между ними. Стоматологи утверждают, что это неправильно. Сначала следует избавляться от частиц пищи с использованием зубной нити, а затем приниматься за щетку.

При использовании нити после основной чистки любые бактерии и пища, налипшие на нее, могут остаться во рту до следующей гигиенической процедуры. Поэтому вы можете лечь спать с налетом, который со временем затвердеет.

Если же вы сначала используете зубную нить, а затем берете щетку, то она эффективно удалит все частицы, которые зубная нить могла оставить на ваших зубах. Это снизит риск развития кариеса и воспаления десен, и ваш рот останется чище и здоровее.

Помните, что важно также правильно использовать зубную нить. Прижмите ее к боковой поверхности зуба, осторожно проведите к десне. Затем выполните движение вверх, но уже по другой стороне зуба. Действуйте аккуратно, чтобы избежать травмирования десен.

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