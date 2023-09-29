Опасных клещей нашли в семи популярных парках Москвы

Роспотребнадзор предупредил об опасных клещах, которые ранее обнаружили в семи популярных парках Москвы. Информация об этом появилась на сайте «Российской газеты».

В списке значатся: Измайловский, Ботанический и Терлецкий парки. Опасные клещи также были найдены в лесопарках Лосиный остров и Сокольники. Еще их заметили в лесопарковых зонах в Зеленограде и ТиНАО.

Отмечается, что при исследовании 2439 клещей, которые сдали люди, 160 были инфицированы боррелиями. Особей с энцефалитом среди них нет не было.

Посетителям парков рекомендуют гулять по специально выделенным пешеходным зонам. А чтобы обезопасить себя, лучше обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами. Особое внимание этому стоит уделить грибникам.

Ранее мы писали о том, как в лесу нашли «непристойный» гриб с запахом мяса, на который невозможно смотреть без улыбки.