Опасный маникюр: эти три смертельные инфекции могут попасть в организм из-за срезания кутикулы

Практически любой маникюр включает в себя отодвигание и срезание кутикулы. Это помогает сделать форму ногтя более красивой и визуально увеличить ногтевую пластину. Вот только подобная процедура может привести к опасным последствиям, если делать ее неправильно.

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала о трех смертельных инфекциях, которыми можно заразиться при срезании кутикулы. Конечно, если это было произведено не так, как положено. Если использовать необработанные инструменты и при этом действовать неаккуратно, задевая капилляры, то вероятность подцепить ВИЧ, гепатит и стафилококк возрастает в разы.

Чтобы не допустить подобного, лучше всего делать маникюр у проверенных мастеров. Дома же можно использовать специальные палочки для того, чтобы отодвигать кутикулу, а также масла, чтобы ее размягчать.

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Источник: Москва 24