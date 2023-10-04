Опасный и бесполезный: почему от растворимого кофе можно отказаться насовсем

Обычный кофе полезен для человека за счет эфирных масел. Однако его растворимой вариации это не касается. Гастроэнтеролог Артур Бернацкий рассказал в беседе с Doctorpiter.ru о бесполезности и даже вреде быстроприготовляемого напитка.

Растворимый кофе мог бы стать находкой для тех, у кого не так много времени на заваривание обычного. Однако особого смысла в этом напитке нет. По словам врача, в молотой смеси из пакетика содержится в основном теобромин — подавитель, тогда как в обычном кофе присутствует возбудитель — кофеин. Таким образом, люди, который пьют растворимый напиток, засыпают, а не тонизируются. Кроме того, теобромин не имеет никакого положительного воздействия на организм.

Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Ольга Дедкова рассказала о действии кофейной диеты. По ее словам, этот способ сбросить вес является слишком экстремальным.