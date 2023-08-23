Опасны даже съедобные: выяснилось, как дети могли отравиться грибами в лагере

В Ленобласти пять девочек отравились грибами в детском лагере. Они гуляли по лесу и увидели грибы, которые, как пишут СМИ, съели в сыром виде. Одна девочка в крайне тяжёлом состоянии, трое — просто в тяжёлом. Еще одна пострадавшая в состоянии средней степени тяжести.

Миколог предположил, что отравление могло произойти из-за грибов-двойников.

По словам Владимира Тильтова, дети могли перепутать и собрать грибы, которые были похожи на съедобные. Это достаточно тонкий вопрос, в котором разбираются даже не многие взрослые. Мужчина подчеркнул, что из-за изменений погоды ложные опята сейчас можно чаще встретить и в наших лесах. Некоторые двойники можно также перепутать с сыроежками.

Но даже традиционные грибы несут опасность – если употребить их в сыром виде.

Самый просто способ обезопасить себя – собирать только те грибы, которые вам хорошо известны. Или спросить совет у знающих людей.

Специалист пояснил, что грибы также опасны тем, что накапливают из воздуха и почвы не только хорошие элементы. В составе некоторых могут быть даже токсины.

«Эти токсины практически исчезают после отваривания или сушки. Но в некоторых грибах они не исчезают окончательно, ни при какой обработке», – объяснил миколог.

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