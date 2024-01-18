Опасность валерьянки: что будет, если перепить народного успокоительного

Валерьянка – народное средство, чтобы успокоить нервы и избавиться от спазмов. Несмотря на то, что сейчас довольно много успокоительных препаратов, некоторые до сих пор предпочитают только «проверенное» лекарство, так как считают его безопасным. Однако это не совсем так.

Врач Ольга Уланкина отметила, что одна таблетка действительно никак не сказывается на работе организма. Но вот применение препарата в течение 5-7 дней уже может повлиять. Чтобы избежать последствий, следует не превышать допустимую суточную дозу - 60–120 мг.

«Употребление большего количества препарата может вызвать головокружение, тремор рук, заторможенность и сонливость», - отметила эксперт.

Также есть люди, которым в принципе противопоказано принимать данный препарат:

детям до 12 лет; беременным женщинам в первом триместре; людям после инсульта или инфаркта; нельзя мешать валерьянку с алкоголем; не стоит пить валериану перед анестезией; водителям, так как может наступить сонливость и снизиться реакция.

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Источник: «Доктор Питер»