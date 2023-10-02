Опаснее сала: срочно исключите этот продукт из рациона, если беспокоитесь о здоровье сосудов

Эндокринолог Зухра Павлова в эксклюзивной беседе с «Российской газетой» отметила, что человек, следящий за здоровьем, должен значительно сократить количество бекона, в особенности поджаренного, в своем рационе.

«В 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ (конечных продуктов гликирования) – одного из главнейших факторов старения. Вредна и любая «поджаристость», – уверена эксперт.

При этом некоторые специалисты считают, что первое место в списке наиболее вредных для здоровья продуктов занимает сахар, включая различные десерты, пирожные, йогурты.

Зухра Павлова уделила особое внимание ароматизированным йогуртам, поскольку их часто выбирают для «здорового» завтрака или перекуса.

«По сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак», – пояснила врач.

Эндокринолог добавила, что вредны и различные газировки. Они содержат не только сахар, но и красители, что уже порождает вопросы о канцерогенности таких напитков.

Врач-кардиолог Анна Кореневич согласна с утверждением о сахаре. Потребляя сладости на регулярной основе человек набирает лишний вес, который потом тяжело сжигается. Кроме того, особая любовь к сахару может привести к развитию атеросклероза, опасных патологий сосудов и прочих недугов.

«Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар», – подчеркнула она.

Ранее мы писали, с чем опасно есть творог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.