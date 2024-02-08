Опаснее, чем нам кажется: как пластиковая упаковка продуктов влияет на здоровье

Недавние исследования показали, что потребление продуктов, покрытых пластиком, может увеличить количество преждевременных родов. Эксперты отмечают, что количество таких случаев растет, но точные причины этого явления неясны. Новое исследование выявило, что одной из возможных причин могут быть синтетические химические вещества, известные как фталаты, которые используются в прозрачной упаковке пищевых продуктов и средствах личной гигиены. Об этом сообщает mk.ru.

Фталаты, широко распространенные вещества, известные как «повсеместные химические вещества», могут влиять на работу плаценты, органа, который обеспечивает кислород и питательные вещества развивающемуся плоду в утробе матери. Эти вещества также могут вызывать воспаление, что способствует преждевременным родам.

Исследователи выяснили, что одним из наиболее распространенных фталатов, связанных с преждевременными родами, является ди(2-этилгексил) фталат, или DEHP. Согласно новому исследованию, DEHP и другие аналогичные химические вещества могут быть ответственными за 5-10% всех случаев преждевременных родов в 2018 году, что может быть одной из причин роста их числа.

Производители добавляют фталаты в потребительские товары, чтобы сделать пластик более гибким и прочным, включая игрушки из ПВХ. Кроме того, фталаты содержатся в различных других продуктах, таких как моющие средства, покрытия для пола, мебель, автомобильные пластмассы, средства личной гигиены и многие другие.

Исследования также связывают фталаты с другими заболеваниями, включая детское ожирение, астму, сердечно-сосудистые заболевания, рак и репродуктивные проблемы, такие как пороки развития половых органов и низкий уровень сперматозоидов и тестостерона у мужчин.

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