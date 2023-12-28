Онколог назвал самые распространенные виды рака в России

Рост онкозаболеваний связан с увеличением продолжительности жизни и изменением модели питания. При этом самыми распространенными видами этой страшной болезни являются рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.

По словам заведующего химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы, кандидата медицинских наук Даниила Строяковского, в целом в России ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев заболевания раком.

«Если мы возьмем карту мира и посмотрим, где самое высокое потребление красного мяса, заштрихуем эти страны, а потом наложим на эту карту другую — карту заболеваемости раком молочной железы и раком толстой кишки, то обнаружим, что эти карты почти полностью совпадают», - сказал медик в беседе с «Известиями».

Он пояснил, что в странах с самыми крупными людьми стабильно отмечается высокая заболеваемость раком молочной железы и раком толстой кишки. При этом современная медицина позволяет бороться с заболеваниями, которые еще десять лет назад считались смертельными.

«Сейчас у нас, безусловно, фантастическое время с точки зрения понимания возможностей лекарственного лечения. Для многих заболеваний уже подобрана таргетная терапия», - сказал Строяковский.

К сожалению, пока не для всех болезней есть подобные препараты, но их спектр с каждым годом расширяется.

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