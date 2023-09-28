Оказался рак: женщине дважды удаляли опухоль на плече, которая выросла до гигантского пузыря

В Новосибирском онкодиспансере спасли 60-летнюю пациентку с агрессивной формой рака кости – саркомой. Женщине дважды удаляли опухоль на плече, которую сначала приняли за доброкачественную. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Жительница Сибири заметила на внутренней стороне своего плеча странное уплотнение, которое за несколько месяцев превратилось в огромную опухоль, напоминающую пузырь. Женщина обратилась к медикам в поликлинику по месту жительства. Они решили, что это липома, которая состоит из зрелых жировых клеток и не несет опасности для жизни. Но ее все равно необходимо было удалить.

В больнице женщине удалили новообразование и сделали гистологический анализ, который показал, что это была саркома. Пациентку направили в Новосибирский онкодиспансер. Там ей провели обследования. Но опухоль вновь образовалась, уже рядом с послеоперационным швом.

Женщине предстояло еще одно хирургическое вмешательство, а потом пластика, чтобы скрыть следы из-за большой раны. Для этого специалисты взяли лоскут с другого участка тела. Операция была успешно завершена, а пациентка идет на поправку.

Хирург диспансера Лилия Романенко рассказала, что метастазов у женщины не было обнаружено. Но есть риск рецидива, поэтому ей предстоит профилактическая лучевая терапия.

Ранее онколог назвал главный симптом рака глаза.