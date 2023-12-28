Офтальмолог объяснила, чем опасен новогодний макияж и накладные ресницы

Врач-офтальмолог Татьяна Смакова рассказала об опасностях праздничного обрамления глаз. Об этом пишет mk.ru.

Так, одним из самых популярных среди девушек видов праздничного макияжа являются накладные светодиодные стрелки, при наложении которых веки девушек переливаются разноцветными огоньками. При подобном методе стрелки крепят на липкий слой, а незаметные тонкие проводки выводят через виски за уши. Вдобавок особым спросом пользуются «сияющие ресницы», разработанные дизайнером Тьеном Фамой. Ресницы крепятся на веки при помощи клея, питаются от часовых батареек и работают до четырех часов. В то же время пульт управления крепится к затылку, от которого идут тончайшие проволочки к векам.

По мнению медика, подобные светодиодные стрелки выглядят красиво, однако они весьма опасны.

«Во-первых, синий цвет и мерцание. Синий цвет влияет на сетчатку глаза, а мерцание приведет к напряжению глаз и головным болям. Во-вторых, мы не исключаем повреждение глаз, что может привести к травме глаза, воспалительным заболеваниям», - заявила офтальмолог.

Кроме того, специалист посоветовала при новогоднем макияже стараться не приклеивать ничего на ресницы и веки, поскольку в этом случае возрастает шанс попадания инородного тела в глаз.

«Не надо забывать, что риск таят в себе и накладные ресницы, которые могут вызвать и конъюнктивит, и аллергию, а также блефарит век, так как происходит закупорка мейбомиевых желез», - заключила Смакова.

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