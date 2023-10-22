Офтальмолог назвала неожиданные причины, почему могут болеть глаза, об этом сообщает aif.ru.

Как рассказала врач-офтальмолог Марина Зимина, наиболее частой причиной боли в глазах является загрязнение или попадание инородного предмета. Однако есть и более неожиданные причины возникновения неприятного чувства.

Так, боль может быть реакцией на использование неправильных контактных линз. Кроме того, после длительного зрительного контакта с кварцевой лампой, человек тоже может испытывать в глазах неприятные ощущения — такое явление называется электроофтальмией.

Среди других неожиданных причин боли в глазах Зимина назвала глаукому, воспаление зрительного нерва и воспаление роговицы глазного яблока.

По словам специалиста, в любом случае, при боли в глазах следует незамедлительно обращаться к врачу.

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