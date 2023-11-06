ЗДОРОВЬЕ
23:00, 06 ноября 2023
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Один элемент в составе колбасы увеличивает срок хранения, но может убить человека

Один элемент в составе колбасы увеличивает срок хранения, но может убить человека

© Freepik

Производители колбасы кладут в деликатес разные добавки. А чтобы увеличить срок хранения, в продукт добавляют смертельно опасный компонент.

Подробнее об этом рассказал хирург Александр Умнов.

Речь идет о нитрите натрия. Это вещество призвано замедлить гниение мяса. Но такая добавка может привести к смерти, если съесть больше 6 граммов вещества, сообщает Life.ru.

По словам Умнова, мясо для колбасы получают из животных, которых пичкают кормом с антибиотиками. В целом для производства колбас и сосисок используют и мясо, и жиры, и рога с копытами, говорит эксперт.

Он рекомендовал употреблять колбасу из индейки: у птицы нежирное мясо, что снижает риск развития атеросклероза и распада жира до опасных для здоровья компонентов.

Ранее сообщалось, что трехлетний малыш попробовал домашнюю котлету и умер.

Источник фото:Freepik
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