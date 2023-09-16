Объясняет стоматолог: зачем очищать нос каждый вечер перед чисткой зубов

Каждый знает о необходимости чистить зубы по утрам и вечерам. Но стоматолог советует обратить внимание не только на рот, но и на нос. Оказывается, очень полезно очищать нос каждый вечер перед чисткой зубов. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на издание Daily Mail.

Стоматолог Себастьян Ломас говорит, что с чистыми носовыми пазухами лучше высыпаешься и не храпишь. Многие не уделяют время очищению носа, поэтому плохо засыпают, ночью дышат ртом, а утром просыпаются из-за этого в разбитом состоянии. Чтобы этого не происходило, есть способ, как легко очистить носовые пазухи.

По словам врача, нужно встать прямо, вдохнуть через нос, а потом сделать выдох с закрытым ртом. Затем нужно зажать кончик носа и начать мотать головой из стороны в сторону так, чтобы уши почти касались плеч. После этого нужно заткнуть уши на пять секунд, а потом сделать глубокий вдох и выдох.

При этом мнения пользователей Сети разделились. Одни считают этот способ верным, а другие жалуются на то, что у них после подобных действий закладывает уши. Есть еще один способ, о котором говорит врач Иляна Гончарова. При некоторых болезнях рекомендуется промывание носа. Это показание действует при аллергическом рините, вазомоторном рините, остром рините, гайморите и синусите.

Для промывания нужно использовать морскую воду, так как обычная может нарушить солевой баланс в организме.

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