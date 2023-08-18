Общие гены: как расстройство кишечника влияет на риск депрессии

Ученые выяснили, как расстройство кишечника влияет на риск депрессии. Оказалось, что у синдрома раздраженного кишечника и депрессии есть общие гены. К такому выводу пришли специалисты Университета Бергена и Университета Осло.

Напомним, что Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это желудочно-кишечное заболевание, которое встречается у 10% людей во всем мире. Признаки: боль в животе, запоры и диареи. При обследовании пациентов с СРК медики часто не находят признаков патологии, которые привели к заболеванию. Поэтому есть предположение о том, что оно может иметь психосоматическую природу.

Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч пациентов с СРК и сотен тысяч здоровых людей. Было найдено 116 новых участков ДНК, связанных с этим расстройством.

Оказалось, что СРК имеет 70 генов, которые связаны с психическими заболеваниями.

«Семь — с генерализованным тревожным расстройством, 35 — с депрессией, 27 — с биполярным расстройством и 15 — с шизофренией», – приводятся данные исследования.

По некоторым данным, воспаление в кишечнике может привести к нарушению кишечного барьера и попаданию продуктов жизнедеятельности в кровоток. Это в свою очередь может снизить проницаемость гематоэнцефалического барьера, защищающего кровеносную систему головного мозга от остального организма. Не исключено, что этот механизм может объяснить связь между болезнями кишечника и психики.

Ученые надеются, что благодаря этой работе и дальнейшим исследованиям удастся разработать методы лечения СРК.