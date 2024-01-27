Обнаружена связь между храпом и риском инсульта

Ученым из Пекинского университета в Китае удалось выяснить, что храп может увеличить риск инсульта. Результаты исследования разместило издание The Lancet.

Участниками исследования стали порядка 82 тысяч человек азиатского происхождения в возрасте от 30 до 79 лет. Они самостоятельно предоставили информацию о наличии у них храпа на регулярной или эпизодической основе. Вдобавок специалисты зафиксировали другие параметры, например, вес тела.

Наблюдения за участниками продолжались более 10 лет. За этот период у 19 тысяч добровольцев случился инсульт: в 11,4 тысячи случаев – ишемический, а в 5,7 тысячи – геморрагический. Ученые провели менделевский рандомизационный анализ (MR) и выяснили, что храп действительно увеличивает риск инсульта всех типов.

Отмечается, что храп может привести к инсульту несколькими способами. Он может вызвать снижение уровня кислорода в крови. Это приводит к окислительному стрессу и дисфункции эндотелия, в дальнейшем – к атеросклерозу и инсульту.

Помимо этого, храп может вызывать вибрацию в сонной артерии, создавая каскадный эффект, который может закончиться разрывом сосуда.

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