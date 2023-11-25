О каких проблемах со здоровьем может говорить ранняя седина: ответ ученых

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что седина может говорить об изменениях в иммунной системе. Новое исследование было опубликовано в журнале PLOS Biology.

Эксперименты проводились на мышах. У животных был изменен ген MITF, который отвечает за работу белков, определяющих цвет глаз, кожи и волос у людей.

Эти мыши поседели раньше, чем их сородичи. По мнению ученых, результаты эксперимента подтверждают наличие взаимосвязи между геном MITF и поседением.

Однако исследователи также нашли изменения в иммунной системе грызунов. Эксперты полагают, что существует прямая связь между иммунитетом и сединой.

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