О чем говорит горечь во рту по утрам: отвечает врач

Горечь во рту по утрам указывает на проблемы с органами ЖКТ. Подобное состояние, чаще всего, говорит о нарушениях в работе желчевыводящих путей, желудка и двенадцатиперстной кишки, рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова.

«Желчь — важный компонент пищеварения, большая часть желчи синтезируется клетками печени, причем этот процесс непрерывен. Из этого следует, что только значимые патологии печени могут привести к изменениям ее образования и оттока из нее», — подчеркнула медик в разговоре с NEWS.ru.

Врач отметила, что за выделение желчи отвечают желчевыводящие протоки и желчный пузырь, который служит для нее резервуаром. Затем вещество выделяется в двенадцатиперстную кишку. Нарушение этих этапов может стать причиной горечи во рту, отметила специалист. Это происходит из-за язвенной болезни, гастритов, холециститов, желчекаменной болезни.

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