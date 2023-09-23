Нужна помощь психиатра: как избавиться от кома в горле

Ком в горле – распространенная проблема. С ней сталкиваются до 45% людей. Обычно это ощущение, будто что-то застряло, вызвано перенапряжением мышцы горла, и не требует специального лечения.

Как пишет Тинькофф Журнал, психологическое состояние – основная причина появления этого чувства. Редко оно связано с раком глотки и гортани – в большинстве это состояние не угрожает жизни и здоровью.

Если оно возникло и не проходит, следует обратиться ко врачу. При необычных симптомах он может назначить необходимые исследования.

Как правило, специального лечения при коме в горле нет. Надо работать с тревогой. Кому-то помогут уверения врача, что все в порядке. Некоторым нужен психотерапевт или психиатр.

Лекарств от кома в горле тоже нет. Но если симптомы слишком сильные, врач может назначить антидепрессанты. Также ослабить симптомы помогут занятия с логопедом.

Самостоятельно избавиться от кома в горле можно, если принять меры по снижению заброса желудочной кислоты в горло. Для этого надо ужинать за 2-3 часа до сна, не переедать, не носить сдавливающую живот одежду, отказаться от подъема тяжестей, не употреблять острую пищу, алкоголь и кофеин.

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