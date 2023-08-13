ЗДОРОВЬЕ
20:00, 13 августа 2023
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Нутрициолог перечислила грибы, повышающие либидо

freepik

freepik

© freepik

Доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева рассказала россиянам, какие грибы употреблять в пищу для повышения либидо.

По ее словам, за повышение либидо отвечают магний, витамины группы В, железо, цинк, селен, витамины С и Д. Их больше всего содержится в грибах, а именно в лисичках.

Также следует добавлять в рацион питания белые грибы. Они содержат 15% суточной нормы белка и витаминов группы В и D.

Специалист отметила, что грибы стоит есть свежими, с минимальной термической обработкой. Кроме того, можно добавлять специи. Кардамон, имбирь, карри и красный перец могут тоже увеличить уровень либидо в организме.

Ранее мы писали, чем опасны неприятные запахи.

Источник фото:freepik
Источник:Газета.Ru
Тег:
#здоровье
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