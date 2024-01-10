ЗДОРОВЬЕ
21:00, 10 января 2024
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Новый вирус вызывает странные сны: жители России стали жертвами необычной эпидемии

Новый вирус вызывает странные сны: жители России стали жертвами необычной эпидемии

© Freepik

В России зафиксировали неизвестный вирус, при заражении которым у человека появляются высокая температура и странные сны. В целом заболеваемость респираторными инфекциями сейчас выросла на 30%, констатируют врачи.

О появлении нового вируса сообщили «Известия». Он начинается со стандартных симптомов: першения в горле и озноба. Но буквально на следующий день человек почувствует, что заболевание переросло в более серьезную форму.

У граждан растет температура, возникают ломота и насморк. Отличительный симптом непонятного вируса – лихорадочные сны.

В аптеках уже выросли продажи средств от простуды. Россиянам напомнили, что принимать жаропонижающие препараты при температуре до 38,5 не следует.

Ранее сообщалось, что наследная принцесса Японии заразилась загадочной болезнью и перестала употреблять «нормальную» еду.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#болезнь
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