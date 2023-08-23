Никогда не ешьте эти помидоры, если не хотите убить иммунитет: названы два самых опасных вида

Помидор считается одним из немногих овощей, который сохраняет все свои полезные свойства даже после термической обработки. В нем содержится множество витаминов и минералов: от магния и кальция до витаминов группы B. К тому же он помогает снизить риски сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

При этом врачи предупреждают: существуют два вида томатов, есть которые опасно для здоровья. Прежде всего это зеленые, то есть неспелые помидоры. Дело в том, что в них очень много соланина – растительного гликоалкалоида. Такой же содержится в неспелых участках кожуры баклажанов или картофеля. Эксперты уверены, употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и галлюцинации. Человеку средней комплекции достаточно будет двух крупных плодов, чтобы отравиться.

Но если зеленые помидоры разрешают есть в маринованном виде (маринад убивает все эти токсины), то томаты с черными пятнами нельзя есть никогда. Это признак того, что помидор заражен вредными бактериями альтернариями. Многим огородникам знакомо понятие «альтернариоз томата». Болезнь быстро заражает весь урожай. И это тот случай, когда томат опасен для человека.

Токсины убивают иммунитет, вызывая аллергию, дисбактериоз и повышая вероятность онкологии. К тому же сами бактерии живучи: их не берет ни термическая обработка, ни заморозка.

При этом пробовать вырезать поврежденный участок бессмысленно: споры проникают глубоко внутрь помидора. Поэтому единственное, что можно сделать с таким овощем, – выкинуть.

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