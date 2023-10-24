Никаких строгих диет: врач назвала две ошибки, которые не дают похудеть

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как получить фигуру мечты без строгих диет и изнурительных тренировок в спортзале. По ее словам, главное исключить две типичные ошибки, которые замедляют метаболизм и не позволяют организму избавиться от лишних килограммов.

Одна из самых главных ошибок всех худеющих — это терпеть, чтобы получить желаемый результат. Дело в том, что ограничения вгоняют организм в стресс, поэтому все потерянные килограммы возвращаются сразу после завершения диеты. При этом вес может стать даже больше, чем был первоначально.

«Я, конечно, понимаю, что сильнее, решительнее и смелее русской женщины нет никого. Но победить свой организм таким способом невозможно», — приводит «Доктор Питер» слова доктора Волковой.

Она пояснила, что вес уходит не за счет того, что сгорает жир. Сначала организм отдает воду, потом идет в расход мышечная ткань. И только в конце начинает расходоваться жир. Обычно такая диета заканчивается потерей энергии и ухудшением настроения. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо сжигать калории не в условиях стресса.

Прежде всего важно изменить свои пищевые привычки, добавить умеренную физическую нагрузку и здоровый сон.

И вот здесь главное не допустить вторую распространенную ошибку — забыть про питьевой режим. Чистая вода просто необходима для похудения и разгона метаболизма.

«Люди нередко путают голод с жаждой. Если организм получает достаточно воды, то есть хочется не так часто», — пояснила эксперт.

На один килограмм тела должно приходиться около 30 миллилитров воды. То есть если вес составляет 60 килограммов, то необходимо выпивать в день не меньше двух литров жидкости. Ограничивать себя стоит только при заболевании почек или сердечной недостаточности.

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