Никакая виагра не нужна: чем арбуз лучше дыни

Арбуз или дыня, что выбрать? Этот вопрос встает перед многими. У бахчевых культур есть свои преимущества и недостатки.

Так, в арбузе присутствует вещество цитруллин – при метаболизме оно превращается в аргинин и расширяет кровеносные сосуды. Поэтому никакая виагра не нужна – в этом плане арбуз лучше дыни.

В нем много воды и клетчатки, витамина А, групп В, С, Е, а также фолиевой кислоты, магния, натрия, калия, кальция, фосфора, железа и т.д.

Многим хорошо известно о желчегонных свойствах арбуза. Он рекомендован при анемии, гипертонии, болезнях печени, подагре. Но при этом следует осторожно есть арбуз беременным и людям с заболеваниями ЖКТ.

В дыне меньше воды, чем в арбузе. Зато в ней много клетчатки и природных сахаров, что не очень хорошо для худеющих. В дыне содержатся витамины С, Е, А, калий, железо, магний, селен.

Она полезна при запорах, стрессе, ревматизме, подагре. Дыня способствует выработке гормона хорошего настроения и снижает производство гормона голода.

Однако беременным и кормящим женщинам лучше ею не злоупотреблять. Дыня и вовсе противопоказана при гастрите, диабете и язвенной болезни желудка.

Вывод один: есть можно и то, и другое, но в меру.