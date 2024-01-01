Ни женского, ни мужского пола: в российском регионе родились шесть детей с редкой мутацией

В Тюменской области появились дети с редкой мутацией: малышей невозможно отнести ни к женскому, ни к мужскому полу. За весь 2023 год в регионе родились шесть таких младенцев.

Об этом рассказал сайт 72.RU со ссылкой на сообщение департамента здравоохранения региона.

У рожденных детей нет четких половых различий. В данном случае речь идет о редкой генетической мутации. Причина нарушения – мутация некоторых генов, которые участвуют в закладке половых желез.

Примечательно, что еще в 2022 году аналогичных случаев в регионе было три, в 2021-м – два, в 2020-м – один.

В департаменте здравоохранения сообщили, что при таком пороке возможна коррекция пола хирургическим путем. Однако перед этим уточняется генетический пол, проводится генетический анализ.

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