17:30, 25 октября 2023
1 мин.
Ни к чему хорошему не приведет: доктор Мясников предупредил о последствиях человеческой зависти
© Stable Diffusion
Телеврач Александр Мясников ответил на вопрос подписчика о зависти и ее последствиях. Он рассказал, что ни к чему хорошему данное чувство не приведет.
Мясникову оно почти не знакомо: в моменте он может позавидовать красивой машине или дому, но считает это не завистью, а «приступом инфантилизма».
«Исходить желчью — точно не про меня!» — отметил врач.
Он напомнил, что сильно завидующий человек берет на себя чужую карму, пишет сайт ks-yanao.ru. Этим опасна зависть.
Ранее Мясников назвал самые безопасные напитки. В список вошли четыре напитка - все остальные оказались вредны для здоровья: их употребление грозит ожирением или диабетом.