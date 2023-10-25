Ни к чему хорошему не приведет: доктор Мясников предупредил о последствиях человеческой зависти

Телеврач Александр Мясников ответил на вопрос подписчика о зависти и ее последствиях. Он рассказал, что ни к чему хорошему данное чувство не приведет.

Мясникову оно почти не знакомо: в моменте он может позавидовать красивой машине или дому, но считает это не завистью, а «приступом инфантилизма».

«Исходить желчью — точно не про меня!» — отметил врач.

Он напомнил, что сильно завидующий человек берет на себя чужую карму, пишет сайт ks-yanao.ru. Этим опасна зависть.

Ранее Мясников назвал самые безопасные напитки. В список вошли четыре напитка - все остальные оказались вредны для здоровья: их употребление грозит ожирением или диабетом.