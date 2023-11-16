Нежный и сияющий: назван самый актуальный сейчас маникюр

Каждая женщина хочет быть ухоженной и красивой. Особенно много внимания дамы стараются уделять ногтям. В моде сейчас «румяный» маникюр. Этот тренд пришел к нам из Кореи.

В Азии всегда любили румянец. Именно в Корее девушки начали по-особенному красить губы — когда насыщенный цвет остается в центре, а контур губ буквально «выбеливается» с помощью пудры.

Такой же эффект сейчас можно получить и на ногтях при помощи спонжа. Достаточно сделать центр пластины более ярким, чем края. Многим этот тренд напоминает аура-маникюр, где яркая точка помещена на самое видное место. Но в отличие от него в этой технике используются более мягкие оттенки, пишет Леди Mail.ru.

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