Невролог рассказал, может ли человек умереть от смеха

Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин заявил, что человек может смеяться при серьезных патологиях. Об этом пишет «Доктор Питер».

По словам медика, неуместный смех может наблюдаться у пациентов, столкнувшихся с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями или спонтанным пневмотораксом. Подобные болезни при отсутствии медицинской помощи способны убить человека.

При этом, как заверил специалист, смех сам по себе не может быть непосредственной причиной смерти. Риск умереть от смеха крайне мал, добавил он.

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