Невролог предупредил об опасности сна с открытым окном для здоровья

Невролог, врач высшей категории Сергей Длин рассказал, можно ли в холодное время года оставить окно в спальне приоткрытым на ночь. По его словам, последствия сна в проветриваемом помещении могут оказаться самыми негативными.

«Комфортной температурой, при которой сон считается полезным для здоровья, является температура от +18 до +22 градусов», — сказал невролог Пятому каналу.

Когда столбик термометра опускается ниже нормы, лучше закрыть окно. Тогда удастся избежать ОРВИ или ОРЗ. Кроме того, если человек лежит на сквозняке, возникает риск появления болей в шее, плечах или пояснице. Также может образоваться миозит. Так называют воспалительный процесс мышечных тканей, вызывающий сильную тянущую боль.

Существует также мнение, что сон с открытым окном негативно сказывается на нервной системе. В частности, если окна квартиры выходят на оживленную трассу или другой источник постоянного шума. Такие условия могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

При этом Сон в проветренной комнате положительно сказывается на здоровье. Свежий воздух улучшает качество сна, помогает быстрее расслабиться и крепче уснуть. Любители спать в такой обстановке, не только чувствуют себя отдохнувшими, но и особенно активно используют интеллектуальный потенциал.

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