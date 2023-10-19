Невролог объяснил, почему нельзя терпеть даже слабую головную боль. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал врач Кирилл Алмазов.

Головная боль не только вызывает ухудшение общего состояния, но и может быть признаком серьезного заболевания. Например, вторичные неприятные ощущения встречаются при гипертонической болезни. В этом случае пациенту необходимо посетить офтальмолога и проверить состояние глазного дна.

Голова может болеть и при инфекционных заболеваниях. Также к опасным причинам головной боли можно отнести новообразования.

Кроме того, нельзя терпеть неприятные ощущения и потому, что они могут приобрести хронический характер. Когда человек долго терпит боль, то новый приступ начинает подпитывать следующий. В запущенных случаях потребуется серьезное лечение.

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