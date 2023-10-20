Упражнения не помогут: врач назвал главную причину выпирающего живота

С возрастом проблема лишнего жива в области талии мучает практически каждую женщину. При этом диеты и упражнения на пресс не помогут избавиться от выпирающего живота, рассказал гинеколог, остеопат, мануальный терапевт и член Регистра остеопатов России Владимир Животов.

«Закачивание пресса привычным способом — классическим подъемом туловища или ног — противопоказано, если у вас наблюдается опущение внутренних органов. Оно гарантированно приводит к росту внутрибрюшного давления, а значит, усиливает опущение, еще больше выпячивая живот», — объяснил врач в беседе с порталом «Доктор Питер».

Он отметил, что обвисший и выпирающий живот бывает также у довольно худых людей, так как резкое похудение на неправильной диете сказывается на состоянии связок, которые подвешивают кишечник. Именно опущение внутренних органов влияет на внешний вид живота. Поэтому нет никакого смысла также заниматься кручением обруча.

«Надо исключить сокращение поясничной мышцы, чтобы не давать ей дополнительное напряжение, не наклонять вперед голову, а поддерживать ее руками, чтобы не напрягать шею. Таким образом мы уменьшаем нагрузку на позвоночник», - пояснил Животов.

Опущение внутренних органов в 99% случаев появляется после копчиковой травмы и встречается одинаково часто у женщин, мужчин и даже детей. Эта патология вызывает нарушение кровообращения в кишечнике. Причиной часто является слабая соединительная ткань. Это обусловлено нарушением обмена веществ и дефицитом некоторых важных элементов для строительства коллагена.

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