Немецкие ученые: после 60 лет женщины лучше оценивают интим

Немецкие эксперты из центра геронтологи провели исследование, чтобы узнать, как выход на пенсию влияет на сексуальную жизнь старших возрастных групп.

В ходе эксперимента были проанализированы результаты опроса 759 участников, включая 359 мужчин и 400 женщин. Опрос проводился пять раз в течение четырехлетнего периода.

Ученые изучили изменение уровня сексуального удовлетворения у шведских пожилых людей, находящихся в отношениях, после выхода на пенсию (по достижении 61 года). Стало ясно, что сексуальное удовлетворение может изменяться, и существует несколько вариаций этих изменений.

Результаты исследования показали, что до выхода на пенсию сексуальное удовлетворение пожилых людей значительно не изменялось, однако после выхода на пенсию оно снижалось. Женщины ощущали более высокий уровень сексуального удовлетворения по сравнению с мужчинами. Они также отмечали его улучшение с возрастом.

Авторы заключили, что участники исследования, которые были более удовлетворены своими отношениями до выхода на пенсию, испытывали более высокий уровень сексуального удовлетворения, но после этого оно быстрее снижалось. Те, кто был менее удовлетворен своими отношениями, имели стабильный или более низкий уровень сексуального удовлетворения.

Ранее мы писали, что россиянки ответили, на каком свидании готовы перейти к сексу.