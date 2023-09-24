ЗДОРОВЬЕ
22:00, 24 сентября 2023
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Нельзя есть: почему фастфуд вызывает рак органов ЖКТ

freepik

freepik

© freepik

Заведующая онкологическим отделением петербургской клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко предупредила россиян об опасности употребления фастфуда. Дело в том, что такой рацион питания может спровоцировать рак желудочно-кишечного тракта.

По ее мнению, основная опасность заключается в способе приготовления фастфуда. Приготовление многих продуктов предполагает большое количество масла, использование фритюра. Это способствует образованию канцерогенов.

Обжаренные картофель или мясо превращаются в источник свободных радикалов, способствующие развитию онкологических заболеваний. Онколог добавила, что следует отдавать предпочтение приготовлению на пару или тушение.

Кроме того, высокая калорийность фастфуда провоцирует лишний вес, что может увеличить вероятность заболевания раком, сообщает RT.

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Источник фото:freepik
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