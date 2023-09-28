Недолеченное плоскостопие грозит детям проблемами во взрослой жизни

Если не долечить плоскостопие у ребенка, то во взрослой жизни его ждут серьезные проблемы. Они коснутся коленных и тазобедренных суставов.

Об этом сайту News.ru рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

Он предупредил о необходимости носить индивидуальные ортопедические стельки при выявлении плоскостопия. За счет стелек прогрессирования болезни удастся избежать – нагрузка на стопу будет распределяться равномерно.

«Плоскостопие в запущенных вариантах часто сопровождается заваливанием стопы внутрь, увеличивая нагрузку на отделы голеностопного сустава, на различные отделы коленного и тазобедренного суставов», - сказал эксперт.

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