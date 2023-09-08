«Не верьте на слово»: мужчины с этим венерическим заболеванием думают, что здоровы

Существует множество инфекций, передающихся половым путем. Одно из них грозит женщинам воспалением, а будущим детям – проблемами со здоровьем.

Речь идет о хламидиозе. Сексолог Елена Ворончук говорит, что данное заболевание часто протекает в скрытой форме и может себя не проявлять.

«Между тем, симптомов заболевания у мужчин нет. Они считают, что здоровы», - отметила Ворончук. Ее слова приводит сайт Portofranko-vl.ru.

Она добавила, что для женщин хламидиоз опасен тем, что приводит к воспалениям органов малого таза и развитию трубного бесплодия. В случае появления ребенка ему грозят многочисленные осложнения со здоровьем вплоть до смерти.

Сексолог предупредила, что риск получить инфекцию есть у каждого, если не использовать презерватив. Заражение возможно даже в браке. Заразиться рискуют подростки, молодежь и мужчины от 40 до 50 лет.

Верить надо только результатам анализов и не полагаться на слова партнера, добавила Ворончук.