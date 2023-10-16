04:00, 16 октября 2023
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Не торопитесь пить снотворное: решить проблемы со сном поможет одна простая вещь
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Иногда заснуть бывает очень трудно, а некоторые люди и вовсе вынуждены регулярно страдать от этой проблемы. Но оказывается существует лайфхак, который поможет по щелчку пальцев расслабиться и отдохнуть.
Так, ученые доказали, что с бессонницей помогут справиться обычные носки, передает Doctorpiter.ru. Если надеть их теплыми перед сном, то проблем с засыпанием не возникнет. Носки способствуют быстрому согреванию и поддержанию оптимальной температуры тела, что необходимо ночью. Поэтому так важно засыпать не только в сорочке и пижаме.
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