Не торопитесь пить снотворное: решить проблемы со сном поможет одна простая вещь

Иногда заснуть бывает очень трудно, а некоторые люди и вовсе вынуждены регулярно страдать от этой проблемы. Но оказывается существует лайфхак, который поможет по щелчку пальцев расслабиться и отдохнуть.

Так, ученые доказали, что с бессонницей помогут справиться обычные носки, передает Doctorpiter.ru. Если надеть их теплыми перед сном, то проблем с засыпанием не возникнет. Носки способствуют быстрому согреванию и поддержанию оптимальной температуры тела, что необходимо ночью. Поэтому так важно засыпать не только в сорочке и пижаме.

Ранее врач и онкоуролог Марк Гадзиян назвал главного виновника преждевременной смерти. По его словам, опасность представляет ожирение.