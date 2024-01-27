Не спешите бить тревогу: названа норма выпадения волос в день

Каждый день человек может естественно терять до ста волос, что является нормой, учитывая, что на голове у нас около 140 тысяч волос. Однако, если вы замечаете значительное усиление этого процесса, не соответствующее указанной цифре, это серьезное основание для посещения трихолога. Врач – косметолог-трихолог Анастасия Курская в беседе с Life.ru рассказала о таких проблемах с волосами.

Множество факторов могут стать причиной усиленного выпадения волос: андрогенная алопеция, стресс, прием определенных лекарств, заболевания щитовидной железы, грибковые инфекции. Каждый из этих аспектов может привести к серьезным проблемам с волосами, поэтому решение следует доверить специалисту.

Еще одной причиной для консультации трихолога является зуд и раздражение кожи головы, которые могут быть вызваны грибковыми заболеваниями, аллергиями или вирусными инфекциями.

Проблемы с волосами, такие как чрезмерная сухость, ломкость, повышенная жирность, также требуют внимания специалиста. Эти явления могут быть связаны с нарушением работы сальных желез.

Также следует обратить внимание на перхоть, которая может быть следствием различных заболеваний эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта или психоэмоциональных расстройств. По мнению доктора Курской, самостоятельное использование специальных шампуней не всегда является эффективным решением проблемы, и врач-трихолог должен определить подходящее лечение для конкретного случая.

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