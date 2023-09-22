Не понижать градус: Малышева опровергла популярные мифы об алкоголе

Многие люди думают, что они умеют пить, так как знают «правила», о которых издавна говорят в народе. Есть предположения о том, что нужно уметь закусывать и не понижать градус, тогда распитие алкоголя превратится в радость, сон будет крепким, а утро радужным. Врачи в эфире популярного шоу «Жить здорово» развеяли мифы.

Телеведущая Елена Малышева и ее коллеги высказались на тему алкогольных стереотипов и перечислили их. Один из них о том, что нужно плотно закусывать. К сожалению, это никак не влияет на концентрацию алкоголя, а, скорее, даже клонит в сон.

Многие говорят о том, что вечеринка пройдет отлично, если не понижать градус. Но врачи предупреждают, что главное не порядок выпитого, а общее количество.

«Суммарно попадет в печень этанол. Как вы его накапливали — от меньшего к большему или от большего к меньшему, или как попало, вообще никакой роли не играет», – объясняет Малышева.

Некоторые уверены, что после застолья можно хорошенько выспаться. Но и этот миф легко развеять. Если даже вам кажется, что сон был отменным, то его качество сильно пострадало. Кроме того, алкоголь обладает мочегонным действием, так что за ночь придется вставать в туалет несколько раз и сбивать свой сон.

Существует мнение, что «чем больше пью, тем крепче печень». Якобы с каждым разом печень будет привыкать, а человек не так быстро пьянеть. Врач говорит, что истина в этих словах есть, но с каждым разом орган будет все больше повреждаться. Когда-то наступит момент, когда можно услышать серьезный диагноз. К счастью, печень можно восстановить, но, если перестать употреблять спиртное.

Ранее мы писали о том, что общего во внешности у всех пьющих людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.