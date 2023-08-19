Не делать эпиляцию и не заниматься сексом: как подготовиться к посещению гинеколога

Перед визитом к гинекологу женщинам следует выполнить шесть несложных правил. О них рассказала гинеколог Евгения Назимова.

Важно не планировать прием в дни менструации. Врач не сможет взять мазки, а результаты могут оказаться не такими точными.

Также не следует принимать некоторые лекарства – в частности, вагинальные препараты, включая контрацептивные. Они исказят результат мазка.

В-третьих, не следует заниматься сексом – и это влияет на анализы. Воздержание от интимной близости за сутки – нормальная практика.

Также врач советует не пытаться вымыть из влагалища все и промывать его перед посещением доктора. Спринцевание – вредная процедура, говорит медик.

Эпиляция –необязательный элемент подготовки. Хотя многие женщины думают, что следует очистить зону бикини от волос.

Врач советует не считать дни цикла перед УЗИ малого таза. То, что его делают на 5-7 день цикла – заблуждение. Его можно делать в любой день.