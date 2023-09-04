Не делайте это во время секса, если хотите забеременеть: врач

Акушер-гинеколог Наталья Давыденко сообщила, что при планировании беременности лучше не пользоваться лубрикантами. Дело в том, что интимные смазки на водной и силиконовой основе способствуют ухудшению выживаемости сперматозоидов и снижению вероятности зачатия.

Врач также отметила, что способность к зачатию у женщин снижается после 35 лет, а у мужчин с возрастом уменьшается количество сперматозоидов в эякуляте.

«Согласно исследованиям, после 40 лет количество сперматозоидов может сократиться на 50% по сравнению с количеством сперматозоидов мужчин до 30 лет. Параметры спермы также ухудшаются после 35 лет, но способность к зачатию остается высокой до 50 лет», – пояснила эксперт.

Кроме того, важна частота полового акта. Лучше заниматься сексом каждые 1-2 дня, однако половые акты каждые 2-3 дня дают почти эквивалентные результаты.

А вот связь между положением тела во время секса и вероятностью зачатия пока не доказана.

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