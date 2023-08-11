Не 10 тысяч: сколько шагов нужно проходить в день для снижения риска смерти

Кардиологи Медицинского университета города Лодзь в Польше провели крупное исследование и выяснили, какое количество сделанных ежедневных шагов поможет снизить риск смерти от любой причины.

В среднем за людьми наблюдали в течение семи лет. Исследование охватило порядка 300 тысяч человек.

«Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше», — отметил автор исследования, профессор кардиологии Мацей Банах.

В результате стало известно, что 2337 шагов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые дополнительные 500 шагов снижают риск еще на 7%.

Также 3967 шагов в день снижают риск смерти от любой причины. Каждая дополнительная 1000 шагов снижает риск еще на 15%.

Кроме этого, самые лучшие показатели по здоровью наблюдались у представителей младших возрастных групп, которые делали от 7000 до 13 000 шагов в день, а у старших групп — от 6000 до 10 000.

Подчеркивается, что если дневную норму увеличить до 20 000 шагов в день польза продолжит расти.

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