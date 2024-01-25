Названы три причины не удалять зубы мудрости

Зачастую стоматологи советуют удаление зубов мудрости, но хирург-стоматолог Надежда Патлатая предостерегает от этого решения без веских причин. Она выделяет три основных причины, по которым не следует спешить с удалением восьмерок. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Эксперт подчеркивает, что зубы мудрости, или восьмерки, появляются в возрасте от 17 до 25 лет и могут вызывать дискомфорт из-за нехватки места в зубном ряду. Процесс их роста сопровождается болью, отеком и повышением температуры, но не всегда все четыре восьмерки появляются одновременно. Для облегчения неприятных ощущений стоматолог рекомендует прополаскивание рта антисептическим раствором и прием обезболивающего.

Сохранение зубов мудрости имеет свои преимущества: они могут служить опорой для других зубов, помогая в пережевывании пищи, и предотвращать смещение зубов в зубном ряду. Удаление восьмерок может увеличить риск заболеваний полости рта.

Пациентам следует проконсультироваться со стоматологом, который, после тщательного осмотра и анализа рентгеновских снимков, решит, нужно ли удалять зубы мудрости. В случае отсутствия дискомфорта и проблем с восьмерками, не следует спешить с их удалением.

Некоторые люди могут столкнуться с ситуацией, когда зубы мудрости не растут вообще. Это может быть связано с генетическими особенностями, маленьким размером челюсти или индивидуальными особенностями развития зубов. Если отсутствие восьмерок не вызывает неудобств, специализированное лечение не требуется. Однако в некоторых случаях, при болях, воспалениях или кистах челюстей, может потребоваться удаление не прорезавшихся восьмерок. Врач рекомендует обратиться за консультацией для принятия обоснованного решения о дальнейших действиях.

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