Названы скрытые причины, по которым вы не можете вылечить цистит

Хронический цистит — неприятный недуг, который влияет на качество жизни. Гинеколог Екатерина Волкова объяснила, что делать, если долго не удается вылечить болезнь.

Прежде всего, специалист советует проверить гормональный баланс и исключить дефицит половых гормонов. Порой цистит приходит вместе с менопаузой. Также болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров.

«Проверяем кишечник. Первым делом — кишечную палочку. Здесь действует такое правило: какая флора в кишечнике, такая и во влагалище», — отметила эксперт.

Также специалист советует исключить заболевания ЖКТ. Гастрит, нарушения работы желчного пузыря могут стать причиной воспалительных процессов и роста патогенных бактерий в кишечнике, а потом и во влагалище.

Помимо этого, нужно наладить питание. Для этого из своего рациона следует убрать сладкое, газировки, алкоголь, жареное, рассказала врач в своем Telegram-канале.

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