Названы продукты, способные сделать грудь красивой

Нутрициолог Иоланта Лангауэр назвала еду, которая с высокой вероятностью может помочь сделать женскую грудь красивее. Специалист посоветовала обратить внимание на костный бульон и субпродукты.

По мнению эксперта, привлекательность бюсту придает упругость, а ее можно добиться, употребляя в пищу коллаген и эластин. Они как раз содержатся в субпродуктах. Кроме того, не помешает чаще есть рыбу, мясо и яйца.

А вот избежать растяжек на груди, которые часто возникают с возрастом, помогут полезные жиры. Они содержатся в сливочном масле, желтках, орехах и авокадо. Они предотвращают уменьшение эстрогена в женском организме и появление сухости кожи.

Также нутрициолог подчеркнула, что нельзя забывать и о ягодах, овощах и специях. Они тоже отвечают за красоту груди. Полезнее всего для молочных желез шалфей, корица, куркума, анис и фенхель.

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