Названы признаки болезней щитовидной железы во рту

Сбои в работе щитовидной железы может обнаружить стоматолог. Обычно этот орган довольно молчаливый, но признаки болезни начинают проявляться именно во рту.

О них сайту aif.ru рассказал стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

Главный признак болезни щитовидки – сухость во рту. Человек может почувствовать отек слизистой десен и набухание десневых сосочков. Могут начаться отеки губ и век.

С развитием болезни начинает отекать язык: он будет менять форму и внешний вид. Человек почувствует изменение вкусовых ощущений, начнет меняться речь. На зубах появится множественный кариес.

Возможно появление афтозного стоматита. При переходе заболевания в тяжелую стадию появляются гнойные процессы в десневых карманах.

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