ЗДОРОВЬЕ
Опубликовано 05 февраля 2024, 03:00
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Названы полезные свойства чая каркаде: здоровье в каждой чашке

Названы полезные свойства чая каркаде: здоровье в каждой чашке

© Unsplash.com

Красный чай каркаде полезен для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина рассказала о том, как правильно его употреблять. Советы медика опубликованы на сайте Роскачества.

Врач объяснила, что в каркаде нет кофеина, но содержится много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.

Напиток из гибискуса полезен и для сердечно-сосудистой системы. В нем есть флавоноиды, отвечающие за снижение уровня холестерина в крови и благотворно влияющие на кровообращение. Также чай содержит полезные для сердца калий и магний.

«Чай из гибискуса не следует заваривать как привычный черный или зеленый. Для заваривания нужно использовать исключительно керамическую, стеклянную или фарфоровую посуду, поскольку металл может испортить вкус напитка», — объяснила специалист.

Данный чай содержит кислоты, которые помогают улучшить пищеварение и уменьшить ощущение вздутия.

Не стоит пить каркаде людям с аллергией на гибискус или растения семейства мальвовых. Также в период обострения язвы или гастрита он может повысить уровень кислотности желудка.

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Автор:Елизавета Майская
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